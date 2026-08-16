قیمت امروز The Lion

قیمت لحظه‌ ای The Lion (LION) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LION به USD برابر با $ 0 برای هر LION می‌ باشد.

توکن The Lion در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 164,199 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.67M LION می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LION در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00921415 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LION طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -19.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 630.03 رسیده است.

اطلاعات بازار The Lion (LION)

ارزش بازار $ 164.20K$ 164.20K $ 164.20K حجم (24 ساعته) $ 630.03$ 630.03 $ 630.03 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 164.20K$ 164.20K $ 164.20K سرمایه در گردش 999.67M 999.67M 999.67M عرضه کل 999,669,525.419894 999,669,525.419894 999,669,525.419894

ارزش بازار فعلی The Lion برابر است با $ 164.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 630.03. عرضه در گردش LION برابر است با 999.67M، و عرضه کل آن 999669525.419894 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.20K است.