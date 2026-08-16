قیمت امروز Tegbotsystem

قیمت لحظه‌ ای Tegbotsystem (TEG) در حال حاضر برابر با $ 0.02214216 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TEG به USD برابر با $ 0.02214216 برای هر TEG می‌ باشد.

توکن Tegbotsystem در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,387 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.31M TEG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TEG در بازه‌ ای بین $ 0.02133704 (حداقل) و $ 0.02222519 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.224732 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01853866 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TEG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +11.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 391.27 رسیده است.

اطلاعات بازار Tegbotsystem (TEG)

ارزش بازار $ 95.39K$ 95.39K $ 95.39K حجم (24 ساعته) $ 391.27$ 391.27 $ 391.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 110.71K$ 110.71K $ 110.71K سرمایه در گردش 4.31M 4.31M 4.31M عرضه کل 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

ارزش بازار فعلی Tegbotsystem برابر است با $ 95.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 391.27. عرضه در گردش TEG برابر است با 4.31M، و عرضه کل آن 4999980.087536065 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 110.71K است.