قیمت امروز Swan Chain

قیمت لحظه‌ ای Swan Chain (SWAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWAN به USD برابر با $ 0 برای هر SWAN می‌ باشد.

توکن Swan Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 98,113 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 394.39M SWAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.226052 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWAN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Swan Chain (SWAN)

ارزش بازار $ 98.11K$ 98.11K $ 98.11K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 248.77K$ 248.77K $ 248.77K سرمایه در گردش 394.39M 394.39M 394.39M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Swan Chain برابر است با $ 98.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SWAN برابر است با 394.39M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 248.77K است.