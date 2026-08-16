قیمت امروز StarkBot

قیمت لحظه‌ ای StarkBot (STARKBOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STARKBOT به USD برابر با $ 0 برای هر STARKBOT می‌ باشد.

توکن StarkBot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 47,035 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B STARKBOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STARKBOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STARKBOT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -2.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار StarkBot (STARKBOT)

ارزش بازار $ 47.04K$ 47.04K $ 47.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 47.04K$ 47.04K $ 47.04K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0 99,999,991,000.0

ارزش بازار فعلی StarkBot برابر است با $ 47.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STARKBOT برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999991000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 47.04K است.