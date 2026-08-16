قیمت امروز Spotlight

قیمت لحظه‌ ای Spotlight (SPOTLIGHT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPOTLIGHT به USD برابر با $ 0 برای هر SPOTLIGHT می‌ باشد.

توکن Spotlight در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,729 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 50.00B SPOTLIGHT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPOTLIGHT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPOTLIGHT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -8.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Spotlight (SPOTLIGHT)

ارزش بازار $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K سرمایه در گردش 50.00B 50.00B 50.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Spotlight برابر است با $ 34.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPOTLIGHT برابر است با 50.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.73K است.