قیمت امروز SpookySwap

قیمت لحظه‌ ای SpookySwap (BOO) در حال حاضر برابر با $ 0.00409037 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOO به USD برابر با $ 0.00409037 برای هر BOO می‌ باشد.

توکن SpookySwap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,693 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.26M BOO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOO در بازه‌ ای بین $ 0.00405098 (حداقل) و $ 0.00416055 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.291543 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOO طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -29.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.69 رسیده است.

اطلاعات بازار SpookySwap (BOO)

ارزش بازار $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K حجم (24 ساعته) $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.69K$ 29.69K $ 29.69K سرمایه در گردش 7.26M 7.26M 7.26M عرضه کل 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

ارزش بازار فعلی SpookySwap برابر است با $ 29.69K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.69. عرضه در گردش BOO برابر است با 7.26M، و عرضه کل آن 7259209.704704001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.69K است.