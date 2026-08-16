قیمت امروز Spectral

قیمت لحظه‌ ای Spectral (SPEC) در حال حاضر برابر با $ 0.03499437 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPEC به USD برابر با $ 0.03499437 برای هر SPEC می‌ باشد.

توکن Spectral در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,860,131 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.61M SPEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPEC در بازه‌ ای بین $ 0.03327596 (حداقل) و $ 0.03621131 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 18.48 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03121382 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPEC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -15.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Spectral (SPEC)

ارزش بازار $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M حجم (24 ساعته) $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M سرمایه در گردش 20.61M 20.61M 20.61M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Spectral برابر است با $ 1.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.23K. عرضه در گردش SPEC برابر است با 20.61M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.50M است.