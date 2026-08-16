قیمت امروز SPACEX4200

قیمت لحظه‌ ای SPACEX4200 (SPCX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPCX به USD برابر با $ 0 برای هر SPCX می‌ باشد.

توکن SPACEX4200 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75,189 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00M SPCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPCX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00831869 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPCX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +25.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.99K رسیده است.

اطلاعات بازار SPACEX4200 (SPCX)

ارزش بازار $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K حجم (24 ساعته) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K سرمایه در گردش 420.00M 420.00M 420.00M عرضه کل 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

ارزش بازار فعلی SPACEX4200 برابر است با $ 75.19K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.99K. عرضه در گردش SPCX برابر است با 420.00M، و عرضه کل آن 420000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 75.19K است.