قیمت امروز SpaceCatch

قیمت لحظه‌ ای SpaceCatch (CATCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CATCH به USD برابر با $ 0 برای هر CATCH می‌ باشد.

توکن SpaceCatch در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,071 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 55.12M CATCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CATCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.53 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CATCH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 11.23 رسیده است.

اطلاعات بازار SpaceCatch (CATCH)

ارزش بازار $ 21.07K$ 21.07K $ 21.07K حجم (24 ساعته) $ 11.23$ 11.23 $ 11.23 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.23K$ 38.23K $ 38.23K سرمایه در گردش 55.12M 55.12M 55.12M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی SpaceCatch برابر است با $ 21.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.23. عرضه در گردش CATCH برابر است با 55.12M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.23K است.