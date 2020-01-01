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برترین توکن‌ های خدمات نام بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش خدمات نام را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07987
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
2
ENS
ENS
ENS
$ 4.065
+0.22%
+0.92%
-5.27%
$ 164.18M
$ 13.18K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0.01745
+0.17%
-0.40%
-4.81%
$ 17.25M
$ 3.12M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01076
0.00%
+0.28%
-10.13%
$ 3.21M
$ 6.45M
5
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00052378
+0.05%
+0.01%
+24.75%
$ 1.31M
$ 213.32
6
Handshake
Handshake
HNS
$ 0.001931
+10.60%
+4.38%
-7.74%
$ 1.24M
$ 13.86K
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00348372
-0.28%
+0.01%
-4.79%
$ 599.79K
$ 600.34
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.08E-5
0.00%
+0.70%
-0.43%
$ 103.99K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00060867
+0.47%
+0.01%
-5.39%
$ 31.32K
$ 62.71
11
your hood
your hood
UHOOD
$ 9.98E-6
0.00%
-0.10%
-3.95%
$ 9.67K
--

سوالات متداول

توکن‌ های خدمات نام چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های خدمات نام به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $802.29M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن خدمات نام چیست؟
در میان توکن‌ های دسته خدمات نام که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HNS با ثبت تغییر قیمتی 4.38% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن خدمات نام در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته خدمات نام را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص خدمات نام می‌توان به BDX, ENS, FIDA اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته خدمات نام چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های خدمات نام در حال حاضر حدود $802.29M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش خدمات نام، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.