قیمت امروز Sompi

قیمت لحظه‌ ای Sompi (SOMPI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOMPI به USD برابر با $ 0 برای هر SOMPI می‌ باشد.

توکن Sompi در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 520,062 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 948.54M SOMPI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOMPI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0354665 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOMPI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -9.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.18K رسیده است.

اطلاعات بازار Sompi (SOMPI)

ارزش بازار $ 520.06K$ 520.06K $ 520.06K حجم (24 ساعته) $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 548.28K$ 548.28K $ 548.28K سرمایه در گردش 948.54M 948.54M 948.54M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sompi برابر است با $ 520.06K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.18K. عرضه در گردش SOMPI برابر است با 948.54M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 548.28K است.