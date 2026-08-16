قیمت امروز SolTrust

قیمت لحظه‌ ای SolTrust (SOLT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLT به USD برابر با $ 0 برای هر SOLT می‌ باشد.

توکن SolTrust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 387,066 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M SOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.63 رسیده است.

اطلاعات بازار SolTrust (SOLT)

ارزش بازار $ 387.07K$ 387.07K $ 387.07K حجم (24 ساعته) $ 16.63$ 16.63 $ 16.63 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 387.07K$ 387.07K $ 387.07K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,807.411275 999,999,807.411275 999,999,807.411275

ارزش بازار فعلی SolTrust برابر است با $ 387.07K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.63. عرضه در گردش SOLT برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999807.411275 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 387.07K است.