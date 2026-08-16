قیمت امروز Solrouter

قیمت لحظه‌ ای Solrouter (ROUTER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 13.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROUTER به USD برابر با $ 0 برای هر ROUTER می‌ باشد.

توکن Solrouter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 159,969 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 662.47M ROUTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROUTER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00601715 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROUTER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان +26.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Solrouter (ROUTER)

ارزش بازار $ 159.97K$ 159.97K $ 159.97K حجم (24 ساعته) $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 241.47K$ 241.47K $ 241.47K سرمایه در گردش 662.47M 662.47M 662.47M عرضه کل 999,969,142.2740247 999,969,142.2740247 999,969,142.2740247

ارزش بازار فعلی Solrouter برابر است با $ 159.97K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.71K. عرضه در گردش ROUTER برابر است با 662.47M، و عرضه کل آن 999969142.2740247 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 241.47K است.