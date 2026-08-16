قیمت امروز Smilee

قیمت لحظه‌ ای Smilee (SMILEE) در حال حاضر برابر با $ 0.02754339 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SMILEE به USD برابر با $ 0.02754339 برای هر SMILEE می‌ باشد.

توکن Smilee در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,087 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.00M SMILEE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SMILEE در بازه‌ ای بین $ 0.02749454 (حداقل) و $ 0.0275725 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.228201 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02275597 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SMILEE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +20.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 214.61 رسیده است.

اطلاعات بازار Smilee (SMILEE)

ارزش بازار $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K حجم (24 ساعته) $ 214.61$ 214.61 $ 214.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 275.43K$ 275.43K $ 275.43K سرمایه در گردش 2.00M 2.00M 2.00M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Smilee برابر است با $ 55.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 214.61. عرضه در گردش SMILEE برابر است با 2.00M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 275.43K است.