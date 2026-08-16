قیمت امروز SINBAD NETWORK GENESIS

قیمت لحظه‌ ای SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNG به USD برابر با $ 0 برای هر SNG می‌ باشد.

توکن SINBAD NETWORK GENESIS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,336.8 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 991.16M SNG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNG طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SINBAD NETWORK GENESIS (SNG)

ارزش بازار $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.49K$ 17.49K $ 17.49K سرمایه در گردش 991.16M 991.16M 991.16M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SINBAD NETWORK GENESIS برابر است با $ 17.34K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SNG برابر است با 991.16M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.49K است.