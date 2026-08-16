قیمت امروز SIMD

قیمت لحظه‌ ای SIMD (SIMD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIMD به USD برابر با $ 0 برای هر SIMD می‌ باشد.

توکن SIMD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 274,140 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SIMD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIMD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIMD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان +31.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.52K رسیده است.

اطلاعات بازار SIMD (SIMD)

ارزش بازار $ 274.14K$ 274.14K $ 274.14K حجم (24 ساعته) $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 274.14K$ 274.14K $ 274.14K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SIMD برابر است با $ 274.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.52K. عرضه در گردش SIMD برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 274.14K است.