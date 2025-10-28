Sharp TokenSHARP چیست

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components: - Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards. - Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance. - Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution. - Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.

Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.

Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

پیش‌ بینی قیمت Sharp Token (USD)

SHARP به ارزهای محلی

توکنومیکس Sharp Token (SHARP)

درک، توکنومیکس Sharp Token (SHARP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHARP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sharp Token (SHARP) امروز Sharp Token (SHARP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SHARP به واحد USD برابر است با 0.0089397 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SHARP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0089397 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SHARP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sharp Token چقدر است؟ ارزش بازار SHARP برابر است با $ 26.59M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SHARP چقدر است؟ عرضه در گردش SHARP برابر است با 2.98B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHARP چقدر بوده است؟ SHARP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0120001 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SHARP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SHARP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00727332 USD رسید. حجم معاملات SHARP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHARP برابر است با -- USD . آیا SHARP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SHARP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHARP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sharp Token (SHARP)