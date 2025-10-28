قیمت لحظه‌ ای Sharp Token امروز برابر است با 0.0089397 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHARP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHARP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sharp Token امروز برابر است با 0.0089397 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SHARP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SHARP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SHARP

اطلاعات قیمت SHARP

وایت‌ پیپر SHARP

وب‌سایت رسمی SHARP

توکنومیکس SHARP

پیش‌بینی قیمت SHARP

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Sharp Token

قیمت Sharp Token (SHARP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SHARP به USD:

$0.0089397
$0.0089397$0.0089397
+6.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sharp Token (SHARP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:48:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sharp Token (SHARP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00837636
$ 0.00837636$ 0.00837636
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00917367
$ 0.00917367$ 0.00917367
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00837636
$ 0.00837636$ 0.00837636

$ 0.00917367
$ 0.00917367$ 0.00917367

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00727332
$ 0.00727332$ 0.00727332

+0.08%

+6.73%

+1.07%

+1.07%

قیمت لحظه‌ ای Sharp Token (SHARP) برابر است با $0.0089397. در 24 ساعت گذشته، SHARP در بازه قیمتی حداقل $ 0.00837636 تا حداکثر $ 0.00917367 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SHARP برابر با $ 0.0120001 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00727332 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SHARP در یک ساعت گذشته +0.08%، در 24 ساعت گذشته +6.73% و در 7 روز گذشته +1.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sharp Token (SHARP)

$ 26.59M
$ 26.59M$ 26.59M

--
----

$ 609.47M
$ 609.47M$ 609.47M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sharp Token برابر است با $ 26.59M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHARP برابر است با 2.98B، و عرضه کل آن 68230000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 609.47M است.

تاریخچه قیمت Sharp Token (SHARP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sharp Token به USD به میزان $ +0.00056334 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sharp Token به USD به میزان $ +0.0008817753 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sharp Token به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sharp Token به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00056334+6.73%
30 روز$ +0.0008817753+9.86%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Sharp TokenSHARP چیست

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Sharp Token (USD)

ارزش Sharp Token (SHARP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sharp Token (SHARP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sharp Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sharp Token را بررسی کنید!

SHARP به ارزهای محلی

توکنومیکس Sharp Token (SHARP)

درک، توکنومیکس Sharp Token (SHARP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SHARP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sharp Token (SHARP)

امروز Sharp Token (SHARP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SHARP به واحد USD برابر است با 0.0089397 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SHARP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SHARP نسبت به USD برابر است با $ 0.0089397. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sharp Token چقدر است؟
ارزش بازار SHARP برابر است با $ 26.59M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SHARP چقدر است؟
عرضه در گردش SHARP برابر است با 2.98B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SHARP چقدر بوده است؟
SHARP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0120001 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SHARP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SHARP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00727332 USD رسید.
حجم معاملات SHARP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SHARP برابر است با -- USD.
آیا SHARP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SHARP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SHARP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:48:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sharp Token (SHARP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,779.87
$113,779.87$113,779.87

-1.03%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,088.98
$4,088.98$4,088.98

-2.01%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05556
$0.05556$0.05556

-0.26%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.93
$200.93$200.93

+0.40%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1670
$4.1670$4.1670

-19.65%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,088.98
$4,088.98$4,088.98

-2.01%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,779.87
$113,779.87$113,779.87

-1.03%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.93
$200.93$200.93

+0.40%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6298
$2.6298$2.6298

-1.18%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.20
$1,135.20$1,135.20

-0.73%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001000
$0.001000$0.001000

+66.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001620
$0.0000000000000001620$0.0000000000000001620

+1,386.23%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1636
$0.1636$0.1636

+227.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04717
$0.04717$0.04717

+135.85%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01953
$0.01953$0.01953

+95.30%