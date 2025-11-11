توکنومیکس Sharp Token (SHARP) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن SHARP، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید! توکنومیکس Sharp Token (SHARP) را در MEXC بررسی کنید. درباره عرضه کل توکن SHARP، نحوه توزیع، ارزش بازار، حجم معاملات و موارد دیگر بیاموزید. هم‌اکنون با داده‌های لحظه‌ای به‌روز بمانید!