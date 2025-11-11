اقتصاد توکنی Sharp Token (SHARP)

اقتصاد توکنی Sharp Token (SHARP)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Sharp Token (SHARP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:28:30 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Sharp Token (SHARP)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Sharp Token (SHARP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 17.45M
$ 17.45M$ 17.45M
کل عرضه:
$ 68.23B
$ 68.23B$ 68.23B
منبع تغذیه در گردش:
$ 2.98B
$ 2.98B$ 2.98B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 399.99M
$ 399.99M$ 399.99M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049
قیمت فعلی:
$ 0.00585645
$ 0.00585645$ 0.00585645

اطلاعات Sharp Token (SHARP).

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.
وب‌ سایت رسمی:
https://sharpeconomy.org/
وایت پیپر
https://docs.sharpeconomy.org/sharp-token-whitepaper-2.0-1.pdf

توکنومیکس Sharp Token (SHARP): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Sharp Token (SHARP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های SHARP که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های SHARP که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی SHARP را درک کردید، قیمت زنده توکن SHARP را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت SHARP

می‌خواهید بدانید که SHARP به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت SHARP ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.