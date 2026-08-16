قیمت امروز Scam Altman

قیمت لحظه‌ ای Scam Altman (SCAM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCAM به USD برابر با $ 0 برای هر SCAM می‌ باشد.

توکن Scam Altman در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 183,195 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M SCAM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCAM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01189349 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCAM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.36K رسیده است.

اطلاعات بازار Scam Altman (SCAM)

ارزش بازار $ 183.20K$ 183.20K $ 183.20K حجم (24 ساعته) $ 12.36K$ 12.36K $ 12.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 183.20K$ 183.20K $ 183.20K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,826,158.617369 999,826,158.617369 999,826,158.617369

ارزش بازار فعلی Scam Altman برابر است با $ 183.20K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.36K. عرضه در گردش SCAM برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999826158.617369 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 183.20K است.