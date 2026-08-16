قیمت امروز River Pts

قیمت لحظه‌ ای River Pts (RIVER PTS) در حال حاضر برابر با $ 0,00161941 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIVER PTS به USD برابر با $ 0,00161941 برای هر RIVER PTS می‌ باشد.

توکن River Pts در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1 363 854 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 878,10M RIVER PTS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIVER PTS در بازه‌ ای بین $ 0,00156169 (حداقل) و $ 0,00189958 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,0476517 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIVER PTS طی یک ساعت گذشته به میزان +0,00% و در هفت روز اخیر به میزان +7,29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 146,20 رسیده است.

اطلاعات بازار River Pts (RIVER PTS)

ارزش بازار $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M حجم (24 ساعته) $ 146,20$ 146,20 $ 146,20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M سرمایه در گردش 878,10M 878,10M 878,10M عرضه کل 878 096 112,9388673 878 096 112,9388673 878 096 112,9388673

ارزش بازار فعلی River Pts برابر است با $ 1,36M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 146,20. عرضه در گردش RIVER PTS برابر است با 878,10M، و عرضه کل آن 878096112.9388673 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1,36M است.