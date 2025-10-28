ReplyREPLY چیست

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

منبع Reply (REPLY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Reply (USD)

ارزش Reply (REPLY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Reply (REPLY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Reply را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Reply را بررسی کنید!

REPLY به ارزهای محلی

توکنومیکس Reply (REPLY)

درک، توکنومیکس Reply (REPLY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REPLY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Reply (REPLY) امروز Reply (REPLY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای REPLY به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی REPLY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی REPLY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Reply چقدر است؟ ارزش بازار REPLY برابر است با $ 84.63K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش REPLY چقدر است؟ عرضه در گردش REPLY برابر است با 96.68B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت REPLY چقدر بوده است؟ REPLY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت REPLY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ REPLY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات REPLY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REPLY برابر است با -- USD . آیا REPLY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد REPLY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REPLY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Reply (REPLY)