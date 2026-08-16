قیمت امروز Reflect

قیمت لحظه‌ ای Reflect (RFL) در حال حاضر برابر با $ 0.00123853 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RFL به USD برابر با $ 0.00123853 برای هر RFL می‌ باشد.

توکن Reflect در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,360 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.94M RFL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RFL در بازه‌ ای بین $ 0.00123773 (حداقل) و $ 0.00124161 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.58 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RFL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Reflect (RFL)

ارزش بازار $ 24.36K$ 24.36K $ 24.36K حجم (24 ساعته) $ 4.24$ 4.24 $ 4.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.96K$ 30.96K $ 30.96K سرمایه در گردش 13.94M 13.94M 13.94M عرضه کل 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

ارزش بازار فعلی Reflect برابر است با $ 24.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.24. عرضه در گردش RFL برابر است با 13.94M، و عرضه کل آن 25000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.96K است.