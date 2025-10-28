قیمت لحظه‌ ای Quantlink امروز برابر است با 0.00073994 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Quantlink امروز برابر است با 0.00073994 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت QLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت QLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره QLK

اطلاعات قیمت QLK

وایت‌ پیپر QLK

وب‌سایت رسمی QLK

توکنومیکس QLK

پیش‌بینی قیمت QLK

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Quantlink

قیمت Quantlink (QLK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 QLK به USD:

$0.00073994
$0.00073994$0.00073994
-2.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Quantlink (QLK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:11:57 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Quantlink (QLK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000739
$ 0.000739$ 0.000739
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00076339
$ 0.00076339$ 0.00076339
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000739
$ 0.000739$ 0.000739

$ 0.00076339
$ 0.00076339$ 0.00076339

$ 0.080298
$ 0.080298$ 0.080298

$ 0.000739
$ 0.000739$ 0.000739

0.00%

-2.92%

-50.79%

-50.79%

قیمت لحظه‌ ای Quantlink (QLK) برابر است با $0.00073994. در 24 ساعت گذشته، QLK در بازه قیمتی حداقل $ 0.000739 تا حداکثر $ 0.00076339 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته QLK برابر با $ 0.080298 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000739 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، QLK در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -2.92% و در 7 روز گذشته -50.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Quantlink (QLK)

$ 73.99K
$ 73.99K$ 73.99K

--
----

$ 73.99K
$ 73.99K$ 73.99K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Quantlink برابر است با $ 73.99K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش QLK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.99K است.

تاریخچه قیمت Quantlink (QLK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Quantlink به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Quantlink به USD به میزان $ -0.0004586114 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Quantlink به USD به میزان $ -0.0007115135 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Quantlink به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.92%
30 روز$ -0.0004586114-61.97%
60 روز$ -0.0007115135-96.15%
90 روز$ 0--

QuantlinkQLK چیست

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Quantlink (USD)

ارزش Quantlink (QLK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Quantlink (QLK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Quantlink را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Quantlink را بررسی کنید!

QLK به ارزهای محلی

توکنومیکس Quantlink (QLK)

درک، توکنومیکس Quantlink (QLK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QLK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Quantlink (QLK)

امروز Quantlink (QLK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای QLK به واحد USD برابر است با 0.00073994 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی QLK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی QLK نسبت به USD برابر است با $ 0.00073994. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Quantlink چقدر است؟
ارزش بازار QLK برابر است با $ 73.99K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش QLK چقدر است؟
عرضه در گردش QLK برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت QLK چقدر بوده است؟
QLK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.080298 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت QLK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
QLK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000739 USD رسید.
حجم معاملات QLK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QLK برابر است با -- USD.
آیا QLK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد QLK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QLK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:11:57 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Quantlink (QLK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,798.48
$113,798.48$113,798.48

-1.01%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.80
$4,076.80$4,076.80

-2.30%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05399
$0.05399$0.05399

-3.08%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.41%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3800
$4.3800$4.3800

-15.54%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,076.80
$4,076.80$4,076.80

-2.30%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,798.48
$113,798.48$113,798.48

-1.01%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.27
$199.27$199.27

-0.41%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6213
$2.6213$2.6213

-1.50%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.41
$1,125.41$1,125.41

-1.59%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001098
$0.001098$0.001098

+83.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001980
$0.0000000000000001980$0.0000000000000001980

+1,716.51%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1636
$0.1636$0.1636

+227.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04450
$0.04450$0.04450

+122.50%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000210
$0.0000000000210$0.0000000000210

+105.88%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03414
$0.03414$0.03414

+83.35%