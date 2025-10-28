QuantlinkQLK چیست

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps). Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions. Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

پیش‌ بینی قیمت Quantlink (USD)

ارزش Quantlink (QLK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Quantlink (QLK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Quantlink را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Quantlink را بررسی کنید!

QLK به ارزهای محلی

توکنومیکس Quantlink (QLK)

درک، توکنومیکس Quantlink (QLK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده QLK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Quantlink (QLK) امروز Quantlink (QLK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای QLK به واحد USD برابر است با 0.00073994 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی QLK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00073994 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی QLK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Quantlink چقدر است؟ ارزش بازار QLK برابر است با $ 73.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش QLK چقدر است؟ عرضه در گردش QLK برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت QLK چقدر بوده است؟ QLK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.080298 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت QLK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ QLK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000739 USD رسید. حجم معاملات QLK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای QLK برابر است با -- USD . آیا QLK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد QLK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت QLK مراجعه کنید.

