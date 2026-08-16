قیمت امروز PulseChain Tiger

قیمت لحظه‌ ای PulseChain Tiger (PTIGER) در حال حاضر برابر با $ 0.00261742 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PTIGER به USD برابر با $ 0.00261742 برای هر PTIGER می‌ باشد.

توکن PulseChain Tiger در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,700,793 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 649.81M PTIGER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PTIGER در بازه‌ ای بین $ 0.00241822 (حداقل) و $ 0.00283376 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0074825 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PTIGER طی یک ساعت گذشته به میزان +2.16% و در هفت روز اخیر به میزان +126.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.18K رسیده است.

اطلاعات بازار PulseChain Tiger (PTIGER)

ارزش بازار $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M حجم (24 ساعته) $ 33.18K$ 33.18K $ 33.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M سرمایه در گردش 649.81M 649.81M 649.81M عرضه کل 649,813,338.7 649,813,338.7 649,813,338.7

ارزش بازار فعلی PulseChain Tiger برابر است با $ 1.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.18K. عرضه در گردش PTIGER برابر است با 649.81M، و عرضه کل آن 649813338.7 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.70M است.