قیمت امروز priceless

قیمت لحظه‌ ای priceless (PRICELESS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PRICELESS به USD برابر با $ 0 برای هر PRICELESS می‌ باشد.

توکن priceless در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 96,945 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PRICELESS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PRICELESS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03499616 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PRICELESS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.95% و در هفت روز اخیر به میزان -17.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار priceless (PRICELESS)

ارزش بازار $ 96.95K$ 96.95K $ 96.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 96.95K$ 96.95K $ 96.95K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی priceless برابر است با $ 96.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRICELESS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 96.95K است.