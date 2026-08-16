قیمت امروز POSITIONS

قیمت لحظه‌ ای POSITIONS (POSITIONS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POSITIONS به USD برابر با $ 0 برای هر POSITIONS می‌ باشد.

توکن POSITIONS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 60,316 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.81M POSITIONS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POSITIONS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POSITIONS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -15.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار POSITIONS (POSITIONS)

ارزش بازار $ 60.32K$ 60.32K $ 60.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 60.32K$ 60.32K $ 60.32K سرمایه در گردش 999.81M 999.81M 999.81M عرضه کل 999,807,871.379879 999,807,871.379879 999,807,871.379879

ارزش بازار فعلی POSITIONS برابر است با $ 60.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POSITIONS برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999807871.379879 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 60.32K است.