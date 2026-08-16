قیمت امروز Pitch

قیمت لحظه‌ ای Pitch (PITCH) در حال حاضر برابر با $ 0.225829 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PITCH به USD برابر با $ 0.225829 برای هر PITCH می‌ باشد.

توکن Pitch در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 211,362 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 935.95K PITCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PITCH در بازه‌ ای بین $ 0.2237 (حداقل) و $ 0.229069 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.59 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.217811 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PITCH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -2.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 370.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Pitch (PITCH)

ارزش بازار $ 211.36K$ 211.36K $ 211.36K حجم (24 ساعته) $ 370.13K$ 370.13K $ 370.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 211.36K$ 211.36K $ 211.36K سرمایه در گردش 935.95K 935.95K 935.95K عرضه کل 935,950.2105804858 935,950.2105804858 935,950.2105804858

ارزش بازار فعلی Pitch برابر است با $ 211.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 370.13K. عرضه در گردش PITCH برابر است با 935.95K، و عرضه کل آن 935950.2105804858 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 211.36K است.