قیمت امروز Pharaoh Liquid Staking Token

قیمت لحظه‌ ای Pharaoh Liquid Staking Token (P33) در حال حاضر برابر با $ 0.02641464 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی P33 به USD برابر با $ 0.02641464 برای هر P33 می‌ باشد.

توکن Pharaoh Liquid Staking Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,703,321 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 102.31M P33 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، P33 در بازه‌ ای بین $ 0.02608248 (حداقل) و $ 0.02825908 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.053511 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00821947 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز P33 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -9.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

ارزش بازار $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M حجم (24 ساعته) $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M سرمایه در گردش 102.31M 102.31M 102.31M عرضه کل 102,306,263.8464976 102,306,263.8464976 102,306,263.8464976

ارزش بازار فعلی Pharaoh Liquid Staking Token برابر است با $ 2.70M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.13K. عرضه در گردش P33 برابر است با 102.31M، و عرضه کل آن 102306263.8464976 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.70M است.