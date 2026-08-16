قیمت امروز Peponk

قیمت لحظه‌ ای Peponk (PEPONK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEPONK به USD برابر با $ 0 برای هر PEPONK می‌ باشد.

توکن Peponk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 355,138 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 849.99M PEPONK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEPONK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00219731 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEPONK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -39.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Peponk (PEPONK)

ارزش بازار $ 355.14K$ 355.14K $ 355.14K حجم (24 ساعته) $ 52.86K$ 52.86K $ 52.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 417.81K$ 417.81K $ 417.81K سرمایه در گردش 849.99M 849.99M 849.99M عرضه کل 999,992,864.287377 999,992,864.287377 999,992,864.287377

ارزش بازار فعلی Peponk برابر است با $ 355.14K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.86K. عرضه در گردش PEPONK برابر است با 849.99M، و عرضه کل آن 999992864.287377 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 417.81K است.