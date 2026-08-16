قیمت امروز Pepe Grinch

قیمت لحظه‌ ای Pepe Grinch (GRINCH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRINCH به USD برابر با $ 0 برای هر GRINCH می‌ باشد.

توکن Pepe Grinch در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 497,020 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B GRINCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRINCH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00126149 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRINCH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -20.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.14K رسیده است.

اطلاعات بازار Pepe Grinch (GRINCH)

ارزش بازار $ 497.02K$ 497.02K $ 497.02K حجم (24 ساعته) $ 7.14K$ 7.14K $ 7.14K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 497.02K$ 497.02K $ 497.02K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pepe Grinch برابر است با $ 497.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.14K. عرضه در گردش GRINCH برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 497.02K است.