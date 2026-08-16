قیمت امروز PELFORT

قیمت لحظه‌ ای PELFORT (PELF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PELF به USD برابر با $ 0 برای هر PELF می‌ باشد.

توکن PELFORT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 65,267 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B PELF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PELF در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00246013 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PELF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PELFORT (PELF)

ارزش بازار $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 65.27K$ 65.27K $ 65.27K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PELFORT برابر است با $ 65.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PELF برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.27K است.