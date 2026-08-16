قیمت امروز Paystream

قیمت لحظه‌ ای Paystream (PAYS) در حال حاضر برابر با $ 0.03035699 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAYS به USD برابر با $ 0.03035699 برای هر PAYS می‌ باشد.

توکن Paystream در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 97,250 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.20M PAYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAYS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.082528 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03000247 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAYS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -- تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.01 رسیده است.

اطلاعات بازار Paystream (PAYS)

ارزش بازار $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K حجم (24 ساعته) $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 751.33K$ 751.33K $ 751.33K سرمایه در گردش 3.20M 3.20M 3.20M عرضه کل 24,749,921.761684 24,749,921.761684 24,749,921.761684

ارزش بازار فعلی Paystream برابر است با $ 97.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.01. عرضه در گردش PAYS برابر است با 3.20M، و عرضه کل آن 24749921.761684 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 751.33K است.