قیمت امروز PATIC

قیمت لحظه‌ ای PATIC (PTC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PTC به USD برابر با $ 0 برای هر PTC می‌ باشد.

توکن PATIC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 52,580 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.50B PTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PTC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00248791 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +1.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PATIC (PTC)

ارزش بازار $ 52.58K$ 52.58K $ 52.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M سرمایه در گردش 2.50B 2.50B 2.50B عرضه کل 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PATIC برابر است با $ 52.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PTC برابر است با 2.50B، و عرضه کل آن 50000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.05M است.