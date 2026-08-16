قیمت امروز Parquet

قیمت لحظه‌ ای Parquet (PARQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.76% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PARQ به USD برابر با $ 0 برای هر PARQ می‌ باشد.

توکن Parquet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,727 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 881.36M PARQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PARQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00220754 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PARQ طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Parquet (PARQ)

ارزش بازار $ 23.73K$ 23.73K $ 23.73K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.92K$ 26.92K $ 26.92K سرمایه در گردش 881.36M 881.36M 881.36M عرضه کل 999,972,646.06546 999,972,646.06546 999,972,646.06546

ارزش بازار فعلی Parquet برابر است با $ 23.73K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PARQ برابر است با 881.36M، و عرضه کل آن 999972646.06546 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.92K است.