قیمت امروز Panda Coin

قیمت لحظه‌ ای Panda Coin (PANDA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PANDA به USD برابر با $ 0 برای هر PANDA می‌ باشد.

توکن Panda Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,996 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.75B PANDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PANDA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PANDA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -0.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Panda Coin (PANDA)

ارزش بازار $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K سرمایه در گردش 9.75B 9.75B 9.75B عرضه کل 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

ارزش بازار فعلی Panda Coin برابر است با $ 25.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PANDA برابر است با 9.75B، و عرضه کل آن 9750000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.00K است.