قیمت امروز P2pzcoin

قیمت لحظه‌ ای P2pzcoin (P2PZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی P2PZ به USD برابر با $ 0 برای هر P2PZ می‌ باشد.

توکن P2pzcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,514 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B P2PZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، P2PZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز P2PZ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -2.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار P2pzcoin (P2PZ)

ارزش بازار $ 34.51K$ 34.51K $ 34.51K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.51K$ 34.51K $ 34.51K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی P2pzcoin برابر است با $ 34.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش P2PZ برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.51K است.