قیمت امروز Organic

قیمت لحظه‌ ای Organic (ORG) در حال حاضر برابر با $ 0.001572 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORG به USD برابر با $ 0.001572 برای هر ORG می‌ باشد.

توکن Organic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 193,719 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 123.32M ORG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORG در بازه‌ ای بین $ 0.00155004 (حداقل) و $ 0.0015783 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00994541 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00136556 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.21% و در هفت روز اخیر به میزان -15.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 194.57 رسیده است.

اطلاعات بازار Organic (ORG)

ارزش بازار $ 193.72K$ 193.72K $ 193.72K حجم (24 ساعته) $ 194.57$ 194.57 $ 194.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 193.72K$ 193.72K $ 193.72K سرمایه در گردش 123.32M 123.32M 123.32M عرضه کل 123,324,829.692669 123,324,829.692669 123,324,829.692669

ارزش بازار فعلی Organic برابر است با $ 193.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 194.57. عرضه در گردش ORG برابر است با 123.32M، و عرضه کل آن 123324829.692669 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 193.72K است.