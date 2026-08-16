قیمت امروز Orchai

قیمت لحظه‌ ای Orchai (OCH) در حال حاضر برابر با $ 0.0098345 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OCH به USD برابر با $ 0.0098345 برای هر OCH می‌ باشد.

توکن Orchai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 80,165 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.15M OCH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OCH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.93 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00358958 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OCH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.67 رسیده است.

اطلاعات بازار Orchai (OCH)

ارزش بازار $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K حجم (24 ساعته) $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K سرمایه در گردش 8.15M 8.15M 8.15M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی Orchai برابر است با $ 80.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.67. عرضه در گردش OCH برابر است با 8.15M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 196.69K است.