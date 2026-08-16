قیمت امروز Numinous

قیمت لحظه‌ ای Numinous (SN6) در حال حاضر برابر با $ 0.583578 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN6 به USD برابر با $ 0.583578 برای هر SN6 می‌ باشد.

توکن Numinous در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,561,835 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.37M SN6 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN6 در بازه‌ ای بین $ 0.576495 (حداقل) و $ 0.602381 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.13 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00896776 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN6 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -3.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 19.24K رسیده است.

اطلاعات بازار Numinous (SN6)

ارزش بازار $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M حجم (24 ساعته) $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M سرمایه در گردش 4.37M 4.37M 4.37M عرضه کل 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

ارزش بازار فعلی Numinous برابر است با $ 2.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 19.24K. عرضه در گردش SN6 برابر است با 4.37M، و عرضه کل آن 4370000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.56M است.