قیمت امروز NUMETAL

قیمت لحظه‌ ای NUMETAL (NUMETAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NUMETAL به USD برابر با $ 0 برای هر NUMETAL می‌ باشد.

توکن NUMETAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,320 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 98.75B NUMETAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NUMETAL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NUMETAL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NUMETAL (NUMETAL)

ارزش بازار $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K سرمایه در گردش 98.75B 98.75B 98.75B عرضه کل 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

ارزش بازار فعلی NUMETAL برابر است با $ 25.32K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NUMETAL برابر است با 98.75B، و عرضه کل آن 98747208802.30632 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.32K است.