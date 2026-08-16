قیمت امروز Novastro

قیمت لحظه‌ ای Novastro (XNL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XNL به USD برابر با $ 0 برای هر XNL می‌ باشد.

توکن Novastro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,393 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 200.00M XNL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XNL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0199721 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XNL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -0.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.53K رسیده است.

اطلاعات بازار Novastro (XNL)

ارزش بازار $ 23.39K$ 23.39K $ 23.39K حجم (24 ساعته) $ 36.53K$ 36.53K $ 36.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.97K$ 116.97K $ 116.97K سرمایه در گردش 200.00M 200.00M 200.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Novastro برابر است با $ 23.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.53K. عرضه در گردش XNL برابر است با 200.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 116.97K است.