قیمت امروز noice

قیمت لحظه‌ ای noice (NOICE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.09% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOICE به USD برابر با $ 0 برای هر NOICE می‌ باشد.

توکن noice در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 906,290 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 72.13B NOICE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOICE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOICE طی یک ساعت گذشته به میزان +1.80% و در هفت روز اخیر به میزان +2.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار noice (NOICE)

ارزش بازار $ 906.29K$ 906.29K $ 906.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M سرمایه در گردش 72.13B 72.13B 72.13B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی noice برابر است با $ 906.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NOICE برابر است با 72.13B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.