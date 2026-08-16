قیمت امروز Noel Claw

قیمت لحظه‌ ای Noel Claw (NOELCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOELCLAW به USD برابر با $ 0 برای هر NOELCLAW می‌ باشد.

توکن Noel Claw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,811.75 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.50B NOELCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOELCLAW در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOELCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Noel Claw (NOELCLAW)

ارزش بازار $ 11.81K$ 11.81K $ 11.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K سرمایه در گردش 95.50B 95.50B 95.50B عرضه کل 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

ارزش بازار فعلی Noel Claw برابر است با $ 11.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NOELCLAW برابر است با 95.50B، و عرضه کل آن 99836739267.92206 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.15K است.