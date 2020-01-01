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برترین توکن‌ های استیبل کوین پل زده شده بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش استیبل کوین پل زده شده را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,168.62
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.86
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00096
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0044
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.7
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.998843
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 52.92M
7
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 21.80K
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.001
+0.47%
+0.01%
+0.17%
$ 114.38M
$ 66.14K
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.27%
+0.00%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.04M
10
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2906
+0.52%
+1.47%
-9.92%
$ 25.64M
$ 196.97K
11
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999203
0.00%
-0.00%
-0.28%
$ 2.62M
$ 7.39M
12
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 1.003
+1.10%
+0.01%
+0.55%
$ 2.48M
$ 429.84K
13
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998775
-0.01%
0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 14.41K
14
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998486
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 809.46K
$ 120.95K
15
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 1.002
+0.30%
+0.01%
+2.80%
$ 388.18K
$ 10.14K
16
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
17
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.965234
0.00%
-0.00%
-1.99%
$ 41.15K
$ 8.91

سوالات متداول

توکن‌ های استیبل کوین پل زده شده چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های استیبل کوین پل زده شده به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 17 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1678.94B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن استیبل کوین پل زده شده چیست؟
در میان توکن‌ های دسته استیبل کوین پل زده شده که در MEXC رصد می‌شوند، توکن FRAX با ثبت تغییر قیمتی 1.47% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن استیبل کوین پل زده شده در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 17 توکن از دسته استیبل کوین پل زده شده را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص استیبل کوین پل زده شده می‌توان به BTC, ETH, USDC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته استیبل کوین پل زده شده چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های استیبل کوین پل زده شده در حال حاضر حدود $1678.94B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش استیبل کوین پل زده شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.