قیمت امروز NICE

قیمت لحظه‌ ای NICE (NICE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NICE به USD برابر با $ 0 برای هر NICE می‌ باشد.

توکن NICE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,530 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.05M NICE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NICE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NICE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -10.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار NICE (NICE)

ارزش بازار $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K سرمایه در گردش 999.05M 999.05M 999.05M عرضه کل 999,048,678.310974 999,048,678.310974 999,048,678.310974

ارزش بازار فعلی NICE برابر است با $ 31.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NICE برابر است با 999.05M، و عرضه کل آن 999048678.310974 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.53K است.