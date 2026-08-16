قیمت امروز NEST

قیمت لحظه‌ ای NEST (NEST) در حال حاضر برابر با $ 0.00559869 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.85% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NEST به USD برابر با $ 0.00559869 برای هر NEST می‌ باشد.

توکن NEST در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,419,413 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 253.57M NEST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NEST در بازه‌ ای بین $ 0.00537017 (حداقل) و $ 0.00567043 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04380651 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NEST طی یک ساعت گذشته به میزان +4.08% و در هفت روز اخیر به میزان -13.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.62K رسیده است.

اطلاعات بازار NEST (NEST)

ارزش بازار $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M حجم (24 ساعته) $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.90M$ 9.90M $ 9.90M سرمایه در گردش 253.57M 253.57M 253.57M عرضه کل 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554 1,768,917,541.255554

ارزش بازار فعلی NEST برابر است با $ 1.42M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.62K. عرضه در گردش NEST برابر است با 253.57M، و عرضه کل آن 1768917541.255554 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.90M است.