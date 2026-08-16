قیمت امروز Nabox

قیمت لحظه‌ ای Nabox (NABOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NABOX به USD برابر با $ 0 برای هر NABOX می‌ باشد.

توکن Nabox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 113,460 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 208.95B NABOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NABOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NABOX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nabox (NABOX)

ارزش بازار $ 113.46K$ 113.46K $ 113.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 542.99K$ 542.99K $ 542.99K سرمایه در گردش 208.95B 208.95B 208.95B عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nabox برابر است با $ 113.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NABOX برابر است با 208.95B، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 542.99K است.