قیمت امروز Myobot

قیمت لحظه‌ ای Myobot (MOLT_MYOBOT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOLT_MYOBOT به USD برابر با $ 0 برای هر MOLT_MYOBOT می‌ باشد.

توکن Myobot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,332.84 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B MOLT_MYOBOT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOLT_MYOBOT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOLT_MYOBOT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +0.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Myobot (MOLT_MYOBOT)

ارزش بازار $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Myobot برابر است با $ 19.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOLT_MYOBOT برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.33K است.