MuzkiMUZKI چیست

Muzki (MUZKI) is a character that has emerged from the shadows of the cryptosphere through a community takeover onto the main stage. Described as "The Mouse of Solana", Muzki has captured thousands of hearts with the mission to become a vital player next to the dominant cat tokens on Solana and play a crucial role in the global meme culture on the Solana blockchain. The mouse stays in the castle.

منبع Muzki (MUZKI) وب سایت رسمی