قیمت امروز moonpig

قیمت لحظه‌ ای moonpig (MOONPIG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOONPIG به USD برابر با $ 0 برای هر MOONPIG می‌ باشد.

توکن moonpig در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 204,695 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 980.25M MOONPIG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOONPIG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.12267 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOONPIG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان -2.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 24.64K رسیده است.

اطلاعات بازار moonpig (MOONPIG)

ارزش بازار $ 204.70K$ 204.70K $ 204.70K حجم (24 ساعته) $ 24.64K$ 24.64K $ 24.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 204.70K$ 204.70K $ 204.70K سرمایه در گردش 980.25M 980.25M 980.25M عرضه کل 980,254,164.701606 980,254,164.701606 980,254,164.701606

ارزش بازار فعلی moonpig برابر است با $ 204.70K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 24.64K. عرضه در گردش MOONPIG برابر است با 980.25M، و عرضه کل آن 980254164.701606 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 204.70K است.